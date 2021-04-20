Несмотря на то, что поместье оценивается в чуть более 2 миллионов долларов, вряд ли машины идут в комплекте.

Один Porsche в гараже собственного дома – уже замечательно. А как насчет целого ангара, заполненного редкими моделями Porsche? Один такой продается в Калифорнии, правда, неясно, отдает ли владелец здание вместе с машинами.

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В гаражной коллекции есть чрезвычайно редкие экземпляры Porsche, стоящие рядом с ”попсовыми" 996 GT2 и 911R. Но наибольшее внимание привлекает гранатово-красный спорткар с огромным задним спойлером. Это Porsche 935 Straßenversion, созданный Porsche Exclusive по заказу клиента в единственном экземпляре. Он представляет собой произвольную реплику гоночного спорткара 935 L1 на основе 911 Turbo.

Еще один уникальный автомобиль в коллекции – Porsche 930 Turbo RS в ливреях Martini. Этот 911 был заказан известным дирижером Гербертом фон Караяном. И хотя перед нами Carrera RS, но он использует шасси от Carrera RSR. Автомобиль также имеет мотор мощностью 360 лошадиных сил вместо 260 у обычного Carrera RS. Также в коллекции есть один из 20 спорткаров 911 SC/RS, один из четырех 968 Turbo RS, автомобиль Индикар и много других интересных машин.

Сам дом находится в округе Фоллбрук в Калифорнии. Площадь всех помещений превышает 44 тысячи квадратных метров. В гараже могут разместиться более 40 машин. Стоимость поместья составляет 2,4 миллиона долларов.

Фото: имение с гаражом с коллекционными Porsche / Hemmings