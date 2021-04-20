Зважаючи на те, що маєток оцінюється у трохи більше 2 мільйонів доларів, навряд чи машини йдуть в комплекті.

Один Porsche в гаражі власного будинку – вже чудово. А як щодо цілого ангара, заповненого рідкісними моделями Porsche? Один такий саме продається у Каліфорнії, щоправда не ясно, чи власник віддає будівлю разом з машинами.

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В гаражній колекції є надзвичайно рідкісні екземпляри Porsche, що стоять поруч з “посовими” 996 GT2 і 911R. Чи не найбільшу увагу привертає брунатно-червоний спорткар з величезним заднім спойлером. Це Porsche 935 Straßenversion, створений Porsche Exclusive на замовлення клієнта в єдиному екземплярі. Він являє собою довільну репліку гоночного спорткара 935 L1 на основі 911 Turbo.

Ще один унікальний автомобіль в колекції – Porsche 930 Turbo RS з лівреях Martini. Цей 911 був замовлений відомим диригентом Гербертом фон Караяном. І хоча перед нами Carrera RS, але він використовує шасі від Carrera RSR. Автомобіль також має мотор потужністю 360 кінських сил замість 260 у звичайного Carrera RS. Також в колекції є один із 20 спорткарів 911 SC/RS, один з чотирьох 968 Turbo RS, автомобіль Індікар та багато інших цікавих машин.

Сам будинок знаходиться у окрузі Фоллбрук в Каліфорнії. Площа всіх приміщень перевищує 44 тисяч квадратних метрів. У гаражі можуть розміститися більше 40 машин. Вартість маєтку становить 2,4 мільйона доларів.

Фото: маєток з гаражем із колекційними Porsche / Hemmings