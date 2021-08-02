На аукционе в Канаде выставили на продажу редкую BMW, которая имеет украинские номерные знаки.

В Канаде пустят с молотка редкую BMW – Аlpina B12 5.7 LWB E38. Особенность автомобиля заключается в том, что у него сохранились украинские номера стандарта 1995 года, указывающие на регистрацию в Черновицкой области.

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В BMW с аукциона интересная судьба. Седан 1998 года выпуска в данный момент зарегистрирован в Канаде. Владелец приобрел Alpina B12 в Японии, а номера спереди указывают, что сначала BMW поставили на учет в Украине.

Всего было сделано 49 таких машин. Особенность всех седанов Alpina – 388-сильный двигатель объемом 5,7 литра, который сочетается с 5-скоростным “автоматом” ZF с функцией ручного переключения передач кнопками на руле. Привод – на заднюю ось.

Продавец утверждает, что автомобиль сохранился в оригинальном состоянии – на аутентичность указывают фирменные многоспицевые диски, окраска кузова в голубой металлик Alpina, отделка салона березой и натуральной кожей с сине-зелеными вставками. Еще одна особенность "Альпин" – перенастроенная подвеска с жесткими пружинами и амортизаторами.

За автомобиль в отличном состоянии с пробегом 88 533 километра специалисты аукциона RM Sotheby`s рассчитывают получить $50-60 тысяч. Пока самая высокая ставка – $ 31 тысяча.