На аукціоні в Канаді виставили на продаж рідкісну BMW, яка має українські номерні знаки

У Канаді пустять з молотка рідкісну BMW – Alpina B12 5.7 LWB E38. Особливість автомобіля полягає в тому, що у нього збереглися українські номери стандарту 1995 року, що вказують на реєстрацію в Чернівецькій області.

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У BMW з аукціону цікава доля. Седан 1998 року випуску в даний момент зареєстрований в Канаді. Власник придбав Alpina B12 в Японії, а номери спереду вказують, що спочатку BMW поставили на облік в Україні.

Всього було зроблено 49 таких машин. Особливість всіх седанів Alpina - 388-сильний двигун об'ємом 5,7 літра, який поєднується з 5-швидкісним “автоматом” ZF з функцією ручного перемикання передач кнопками на кермі. Привід - на задню вісь.

Продавець стверджує, що автомобіль зберігся в оригінальному стані - на автентичність вказують фірмові багатоспицеві диски, забарвлення кузова в блакитний металік Alpina, обробка салону березою і натуральної шкірою з синьо-зеленими вставками. Ще одна особливість “Альпін” - переналаштована підвіска з жорсткими пружинами і амортизаторами.

За автомобіль у відмінному стані з пробігом 88 533 кілометра фахівці аукціону RM Sotheby`s розраховують отримати $50-60 тисяч. Поки що найвища ставка – $31 тисяча.