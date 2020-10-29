В Канаде продается ГАЗ-21 Волга 1966 года. За океаном советский седан – настоящий раритет.

Впрочем, у этого авто еще и история интересная – его использовали сотрудники КГБ. Точнее, формально они были дипломатами при посольстве СССР в Бразилии.

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После этого ГАЗ-21 каким-то образом оказался в США, где его привели в порядок и доработали. Тюнинг Волги включает установку V6 от Toyota Tacoma 1991 года и АКПП, также в салоне появился кондиционер. Интересно, что спидометр размечен в милях.

Кстати, Волга для КГБ продается и в Киеве, причем у нас седан даже интереснее, ведь оснащен заводским V8.