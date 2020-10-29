У Канаді продається ГАЗ-21 Волга 1966 року. За океаном радянський седан - справжній раритет.

Втім, у цього авто ще й історія цікава – його використовували співробітники КДБ. Точніше, формально вони були дипломатами при посольстві СРСР в Бразилії.

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Після цього ГАЗ-21 якимось чином опинився в США, де її привели в порядок і допрацювали. Тюнінг Волги включає установку V6 від Toyota Tacoma 1991 року і АКП, також в салоні з'явився кондиціонер. Цікаво, що спідометр розмічений в милях.

До речі, Волга “від КДБ” продається і в Києві, причому у нас седан навіть цікавіший, адже оснащений заводським V8.