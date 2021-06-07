Чудова колекція рідкісних автомобілів першої половини ХХ століття знайшлася у сараї в маленькому селищі у канадські глибинці.

Несподівана навіть для поінформованих ретрофанів колекція раптом стала відомою широкому загалу автомобілістів. У старому дерев’яному сараї виявилося сховище доволі рідких європейських та американських автомобілів, серед яких виявилося кілька довоєнних моделей.

Ford Track – пікап на базі Ford А початку 1930-х років у чудовому стані. По фото не можна сказати, чи це професійна реставрація, чи унікальний “сохран”

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Проте, насправді колекція аж ніяк не покинута, і старий сарай насправді – просторий, сухий, надійний і цілком придатний для тривалого зберігання автомобілів. А те, що все вони вкриті пилом, може й і засмучує естетів, проте підкреслює недоторканість раритетних експонатів. Чоловік, якому трапилася нагода побувати у цьому закритому для світу музеї, повідомляє, що це лише невелика частина зібрання невідомого колекціонера.

Під шарами пилу у старому сараї – рідкісний для американського континенту Rover 1962 року, розібраний Chevrolet 1934-го та Willys 1947-го

Так, у непоказовому приміщенні вишикувалися машини вже неїснуючих марок: Studebaker 1947 року, Willys 1937 року, Rover 1962 року та Chandler 1926 р. Особливо вразили експертів автомобілі довоєнного випуску, культові для Північної Америки два Ford – пікап АА 1930 р. та седан 1934-го років.

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Для американських колекціонерів становить цінність катафалк на базі Cadillac.

Всі машини в оригінальному стані і до того ж добре збережені. Крім того, видно, що як мінімум одна машина була залишена у початковій стадії реставрації.

Оскільки колекція аж ніяк не покинута, а “діюча”, жоден автомобіль не продається. Принаймні, на момент її виявлення кілька днів тому.

Насправді умови для раритетів не такі вже й погані: сухо, просторо, безлюдно. Континентальний клімат регіону також сприятливий для зберігання

Показово, що в цьому містечку мешкає всього 400 осіб – тобто стільки, скільки живе у типовій українській дев’ятиповерхівці. Але це не завадило комусь із місцевих зібрати колекцію ретроавтомобілів, навіть невелика частина якої високо оцінена знавцями автомобільної історії.

До речі, містечко із чарівним сараєм розташовано у провінції Саскачевань, де кожен восьмий мешканець має українське коріння. Чи не хтось із наших колишніх співвітчизників створив таку серйозну колекцію?

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