В Казахстане на одном предприятии будет начато полномасштабное производство автомобилей трех китайских марок.

Астана Моторс подписала меморандумы с автомобильными концернами Chery Automobile Company Changan International Corporation и Great Wall Motor, которые подтверждают право компании производить автомобили китайских брендов в Казахстане.

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В 2023 году «Астана Моторс» планирует начать строительство в Индустриальной зоне Алматы мультибрендового завода полного цикла по производству автомобилей Chery, Changan, Haval и ввести его в эксплуатацию в 2025 году. Предприятие будет в 100% собственности компании «Астана Моторс» с производством автомобилей по лицензионным соглашениям.

Отметим принципиальное отличие нового индустриального объекта для Казахстана предприятие будет производить весь объем автомобилей исключительно мелкоузловым методом со сваркой и окраской кузова. Производственные мощности мультибрендового завода позволят выпускать до 90 тысяч автомобилей в год, в том числе 60% – на экспорт в страны СНГ.

“Китайские автобренды быстро прогрессируют технически, их популярность в мире активно растет. Мы видим высокий потенциал для развития бизнеса и инвестируем около 200 миллионов долларов в организацию производства высокотехнологичных автомобилей ведущих брендов Китая в Казахстане”, – заявил Нурлан Смагулов, президент Astana Group

Он также добавил, что с реализацией нового проекта в Алматы создадут около 2200 рабочих мест, каждое из которых будет способствовать созданию до десяти рабочих мест в других отраслях.