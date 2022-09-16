В Казахстані на одному підприємстві буде розпочато повномасштабне виробництво автомобілів трьох китайських марок.

Астана Моторс підписала меморандуми з автомобільними концернами Chery Automobile Company, Changan International Corporation і Great Wall Motor, які підтверджують право компанії виробляти автомобілі китайських брендів в Казахстані.

Читайте також: Електричний Chery QQ скоро з’явитися у продажу

У 2023 році «Астана Моторс» планує розпочати будівництво в Індустріальній зоні Алмати мультибрендового заводу повного циклу з виробництва автомобілів Chery, Changan, Haval та ввести його в експлуатацію у 2025 році. Підприємство буде у 100% власності компанії «Астана Моторс» із виробництвом автомобілів за ліцензійними угодами.

Зазначимо принципову відмінність нового індустріального об'єкта для Казахстану – підприємство вироблятиме весь обсяг автомобілів виключно дрібновузловим методом зі зварюванням та забарвленням кузова. Виробничі потужності мультибрендового заводу дозволять випускати до 90 тисяч автомобілів на рік, у тому числі 60% – на експорт до країн СНД.

«Китайські автобренди швидко прогресують технічно, їхня популярність у світі активно зростає. Ми бачимо високий потенціал для розвитку бізнесу та інвестуємо близько 200 мільйонів доларів в організацію виробництва високотехнологічних автомобілів провідних брендів Китаю в Казахстані», - заявив Нурлан Смагулов, президент Astana Group

Він також додав, що з реалізацією нового проекту в Алмати створять близько 2200 робочих місць, кожне з яких сприятиме створенню до десяти робочих місць в інших галузях.