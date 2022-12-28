Узбекистан, Казахстан и Азербайджан создают "Тюркский автопром".

UzAuto Motors совместно с казахской компанией Allur и азербайджанским заводом "АзерМаш" объединяют автопромы трех стран, создавая проект по производству Chevrolet Onix.

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В рамках сотрудничества на заводе Allur в Казахстане развернут мелкоузловую сборку Chevrolet Onix из узбекских машинокомплектов.

Первые авто могут сойти с конвейера уже весной 2023 года. Прогнозируемый объем производства – до 30 тыс. автомобилей в год. Стоимость проекта около $570 млн. Позднее сборку узбекских автомобилей наладят на площадке Азербайджана.