Узбекистан, Казахстан та Азербайджан створюють "Тюркський автопром".

UzAuto Motors спільно з казахською компанією Allur та азербайджанським заводом «АзерМаш» об'єднують автопроми трьох країн, створюючи проект з виробництва Chevrolet Onix.

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У рамках співпраці на заводі Allur у Казахстані розгорнуть дрібновузлове складання Chevrolet Onix із узбецьких машинокомплектів.

Перші авто можуть зійти з конвеєра вже навесні 2023 року. Прогнозований обсяг виробництва – до 30 тис.авто на рік. Вартість проекту близько $570 млн. Пізніше складання узбецьких автомобілів налагодять на майданчику Азербайджану.