Практически каждый год первый снег приводит к транспортному коллапсу в столице. Однако сейчас, как утверждают в КГГА, предприятия УК "Киевавтодор" полностью готовы к возможному ухудшению погодных условий.

"Предприятия УК "Киевавтодор" полностью готовы к зимнему содержанию дорог. В случае ухудшения погодных условий к работе готовы 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники. Кроме того, имеется необходимое количество посыпных и горюче-смазочных материалов", – сказано в сообщении КМК.

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"Техника КП ШЭУ готова заранее, еще до начала осадков, выехать на исходные позиции в городе, чтобы оперативно начать обработку улиц противогололедными средствами, в том числе жидкими хлоридами. Это помогает избежать накатов и гололеда на проезжей части", – уверяют чиновники.

Также в УК "Киевавтодор" напоминают водителям, что в период ухудшения погодных условий необходимо быть осмотрительными на дорогах. А тех, кто еще не успел сменить летнюю резину на зимнюю, убедительно просят это сделать, чтобы не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения.

"Также не стоит оставлять автомобили на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работать спецтехнике. Автомобили, мешающие уборке улиц от снега, эвакуируют", – предупреждают в КГГА.