Майже кожен рік перший сніг призводить до транспортного колапсу у столиці. Проте зараз, як стверджують у КГГА, підприємства КК "Київавтодор" повністю готові до можливого погіршення погодних умов.

"Підприємства КК "Київавтодор" повністю готові до зимового утримання доріг. У разі погіршення погодних умов до роботи готові 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки. Окрім того, наявна необхідна кількість посипальних і паливно-мастильних матеріалів", - сказано у повідомленні КМДА.

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"Техніка КП ШЕУ готова завчасно, ще до початку опадів, виїхати на вихідні позиції у місті, щоб оперативно розпочати оброблення вулиць протиожеледними засобами, у тому числі рідкими хлоридами. Це допомагає уникнути накатів та ожеледиці на проїжджій частині", - запевняють чиновники.

Також у КК "Київавтодор" нагадують водіям, що у період погіршення погодних умов необхідно бути обачними на дорогах. А тих, хто ще не встиг змінити літню гуму на зимову, переконливо просять це зробити, аби не піддавати небезпеці себе та інших учасників дорожнього руху.

"Також не варто залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та узбіччях, аби не заважати працювати спецтехніці. Автівки, які заважають прибиранню вулиць від снігу, евакуюють", - попереджають у КМДА.