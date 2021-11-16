У Києві аварійний міст Патона потребує термінового ремонту. У міській адміністрації кажуть, що ще навіть проектні роботи, які триватимуть мінімум рік, не розпочато. Вартість капітального ремонту моста попередньо оцінюють у 7 млрд грн.

Візуальний та технічний огляд, проведений 6 та 13 листопада, не виявив нових процесів руйнації на мосту Патона. Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор.

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6 листопада фахівці "Київавтошляхміст" отримали відео, на якому видно падіння з мосту Патона сторонніх предметів, та оперативно виїхали на інспекцію споруди.

"Візуальне та технічне обстеження жодного видимого руйнування, тобто свіжих пошкоджень чи відпадання шматків бетону, не виявило. Фахівці встановили, що до частини мосту, про яку йдеться, мають доступ сторонні особи. Там є труби теплотраси, до яких приходять грітися безхатьки та зносять туди різні речі. Падіння цих сторонніх речей і потрапило на відео", - запевняють в Київській міській державній адміністрації.

"Звісно міст потребує ремонтно-реставраційних робіт. Із кінця 2020 року вже тричі оголошувалася офіційна процедура закупівель щодо розробки проектно-кошторисної документації із реставрації з пристосуванням мосту ім. Є. О. Патона. Двічі конкурс був заблокований через скарги до Антимонопольного комітету України. Зараз процедура триває утретє, і вона також заблокована АМКУ за скаргою одного із учасників. Ми сподіваємося, що ця процедура буде розблокована, переможець – визначений, і нарешті розпочнуться роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації. Ці роботи триватимуть упродовж року", – зазначив директор Департаменту транспортної інфраструктури.

"Орієнтовна вартість саме проектних робіт становить 47 млн грн. Власне повна реставрація та ремонтні роботи за попередніми оцінками – не менше 7 млрд грн. Остаточна сума буде визначена після затвердження проекту та проходження відповідної експертизи.

Міст Патона був введений в експлуатацію у 1953 році. Реконструювали міст один раз, у 2004 році, коли з мосту демонтували трамвайні колії. З того часу поточні ремонтні роботи відбувалися лише на невеликих ділянках мосту.

Враховуючи аварійний стан мосту, з метою зменшення навантаження на споруду, у 2020 році було обмежено в’їзд на міст будь-якого транспорту, навантаження на вісь якого перевищує 6 тонн, а також обмежено рух крайніми правими смугами в обох напрямках.