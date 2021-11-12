В Києві міст Патона розвалюється прямо на очах. У Мережі з’явилося відео, на якому видно що шматки конструкції падають прямо у воду.

Попри критичний стан споруди, рух автомобілів по мосту Патона продовжується.

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На відео видно, як декілька шматків конструкції падають з мосту у Дніпро. Судячи з бризок, шматки, що відкололися, досить великих розмірів. Якщо руйнування буде йти такими темпами це може призвести до катастрофи.

Міст Патона давно перебуває в критичному стані. На мосту вже кілька років поспіль стоїть пластикова дорожня огорожа, якою закрили для проїзду дві крайні смуги. Реконструкцію мосту обіцяють розпочати наступного року, але наразі її проекту ще немає.

У "Київавтодорі" заявили виданню "Сьогодні", що ніякого обвалу на мосту Патона не було, а відео, яке з'явилося у соцмережах, має вже кілька днів чи навіть тижнів. "Відео однозначно не нове, але такий інцидент справді був. Співробітниками КП "Київавтодорміст" встановлено, що у воду мосту впали речі безпритульних. Вони живуть під мостом Патона на теплотрасі. У воду впали речі безпритульних та каміння, яке вони принесли на теплотрасу, де обладнали своє житло. Конструкції від мосту Патона у воду не падали", – повідомили комунальники.