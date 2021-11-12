В Киеве мост Патона разваливается прямо на глазах. В сети появилось видео, на котором видно что куски конструкции падают прямо в воду.

Несмотря на критическое состояние сооружения движение автомобилей по мосту Патона продолжается.

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На видео видно, как несколько кусков конструкции падают с моста в Днепр. Судя по брызгам, отколовшиеся куски довольно больших размеров. Если разрушение будет идти такими темпами это может привести к катастрофе.

Мост Патона давно находится в критическом состоянии. На мосту уже несколько лет подряд стоит пластиковая дорожная ограда, которой закрыли для проезда две крайние полосы. Реконструкцию моста обещают начать в следующем году, но пока ее проекта еще нет.

В "Киевавтодоре" заявили изданию "Сегодня", что никакого обвала на мосту Патона не было, а видео, появившееся в соцсетях, уже несколько дней или даже недель. "Видео однозначно не ново, но такой инцидент действительно был. Сотрудниками КП "Киевавтодормост" установлено, что в воду моста упали вещи бездомных. Они живут под мостом Патона на теплотрассе. В воду упали вещи беспризорных и камни, которые они принесли на теплотрассу, где оборудовали свое жилье. Конструкции от моста Патона в воду не падали", – сообщили коммунальщики.