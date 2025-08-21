В КГВА подтвердили работу такси во время комендантского часа

КГВА получила обращение от сервисов такси Bolt, Uklon и Uber относительно ночных перевозок в комендантский час. Об этом сообщил Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"Мы осознаем потребности людей, но хочу подчеркнуть: безопасность столицы - превыше всего. Любые "серые схемы", нелегальные пропуска и черный рынок ночных такси будут уничтожены. Сейчас мы работаем со всеми силовыми структурами, чтобы создать четкий и прозрачный механизм. И если ночные перевозки будут разрешены, то только законно, под жестким контролем и ответственностью", - пишет Тимур Ткаченко.

Напомним, что в столице комендантский час действует уже более трех лет - с начала объявления властями военного положения. Обычным гражданам без специального пропуска запрещено передвигаться на любом виде транспорта или пешком и находиться на улицах и в общественных местах с 00:00 до 5:00.

Во Львове во время комендантского часа (с 00:00 до 5:00) работают сервисы такси Bolt и Uklon. Водители имеют все необходимые пропуска и работают в рамках правил. Соответствующее решение местные власти приняли в октябре 2024 года.