У КМВА підтвердили роботу таксі під час комендантської години

КМВА отримала звернення від сервісів таксі Bolt, Uklon та Uber щодо нічних перевезень у комендантську годину. Про це повідомив Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Читайте також: У Києві дозволять роботу таксі під час комендантської години

"Ми усвідомлюємо потреби людей, але хочу наголосити: безпека столиці — понад усе. Будь-які "сірі схеми", нелегальні перепустки й чорний ринок нічних таксі будуть знищені. Зараз ми працюємо з усіма силовими структурами, аби створити чіткий і прозорий механізм. І якщо нічні перевезення буде дозволено, то лише законно, під жорстким контролем та відповідальністю", - пише Тимур Ткаченко.

Нагадаємо, що у столиці комендантська година діє вже понад три роки - з початку оголошення владою воєнного стану. Звичайним громадянам без спеціальної перепустки заборонено пересуватись на будь-якому виді транспорту або пішки та знаходитись на вулицях й у громадських місцях з 00:00 до 5:00.

У Львові під час комендантські години (з 00:00 до 5:00) працюють сервіси таксі Bolt та Uklon. Водії мають всі необхідні перепустки та працюють у рамках правил. Відповідне рішення місцева влада ухвалила в жовтні 2024 року.