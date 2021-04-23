В Днепровском районе столицы орудуют мошенники. Воруют автомобильные номера и зеркала.

Снимают все, что легко снимается с припаркованных во дворе машин, оставляют записку с номером телефона и требуют выкуп.

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Патрульные приезжают на вызовы и даже регистрируют заявления. Но это не помогает. По словам оперативников, у них нет возможности разбираться с такими делами, они даже не могут отследить по мобильному номеру.

Номер телефона, которым пользуются мошенники, не меняется уже месяц. Он периодически появляется на связи, когда нужно связаться с дежурным потерпевшим.

Схема проста: ночью снимается любая деталь с авто, прячется неподалеку в клумбе или за ближайшими гаражами. Под стеклом остается записка с телефонным номером. Водитель обнаруживает номер, а затем и пропажу.

При звонке на этот номер, мошенник уточняет адрес и двор, перезванивает через несколько минут и требует выкуп. Торги начинаются с 4 тыс. грн. Могут опустится до “400 грн. по-братски на телефон”.

В любом случае платить выкуп мошенникам – очень плохая идея. Ведь уже на следующий день такая ситуация с очень высокой долей вероятности может повториться.

Чаще всего найти похищенные запчасти или номерные знаки можно самостоятельно. Стоит помнить, что заказать новые автомобильные номера стоит несколько сотен гривен. Да и стеклянные части зеркал для большинства авто, особенно не новых, стоят не очень дорого.