У Дніпровському районі столиці орудують шахраї. Крадуть автомобільні номери і дзеркала.

Знімають все, що легко знімається з припаркованих у дворі машин, залишають записку з номером телефону і вимагають викуп.

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Патрульні приїжджають на виклики і навіть реєструють заяви. Але це не допомагає. За словами оперативників, у них немає можливості розбиратися з такими справами, вони навіть не можуть відстежити по мобільному номеру.

Схема проста: вночі знімається будь-яка деталь з авто, ховається неподалік в клумбі або за найближчими гаражами. Під склом залишається записка з телефонним номером. Водій виявляє номер, а потім і пропажу.

При дзвонику на цей номер, шахрай уточнює адресу і двір, передзвонює через кілька хвилин і вимагає викуп. Торги починаються з 4 тис. грн. Можуть опуститься до “400 грн. по-братськи на телефон”.

У будь-кому випадку платити викуп шахраям – дуже погана ідея. Адже вже наступного дня така ситуація, з великою часткою ймовірності, може повторитись. Якщо шахраї “працюють”, це означає що хтось платить. І така схема буде працювати, допоки знаходяться ті, хто фінансово її підтримує.

Частіш за все знайти викрадені запчастини або номерні знаки можна самостійно. Варто пам’ятати, що замовити нові автомобільні номери коштує кілька сотень гривень. Та й скляні частини дзеркал для більшості авто, особливо не нових, коштують не дуже дорого.