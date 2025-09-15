В Киеве арестовали директора автошколы за торговлю справками

Оперативники Департамента внутренней безопасности совместно со следователями столичной полиции разоблачили директора одной из автошкол, который вместе с сообщниками пытался построить бизнес на кандидатах в водители, которые уже умели водить авто. О раскрытии такого опасного преступления информирует ДВБ.

Читайте также: Директор автошколы торговала документами о прохождении обучения

За 8 000 гривен они оформляли необходимые документы для сдачи практического экзамена в сервисном центре для кандидатов в водители которые уже умеют управлять автомобилем. Это без фактического прохождения практической подготовки в автошколе.

Один из исполнителей подыскивал “клиентов” и распределял заработок. Его сообщница через личный ключ организатора вносила недостоверные сведения в базу данных и формировала свидетельство. Готовый документ присылали через мессенджеры. Кандидатам в водители оставалось честно сдать экзамен в сервисном центре МВД и получить водительское удостоверение.

Директору автошколы и его коллегами уже объявили о подозрениях.