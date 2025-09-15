В Києві арештували директора автошколи за торгівлю довідками

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки спільно зі слідчими столичної поліції викрили директора однієї з автошкіл, який разом із спільниками намагався побудувати бізнес на кандидатах у водії, які вже вміли водити авто. Про розкриття такого небезпечного злочину інформує ДВБ.

За 8 000 гривень вони оформлювали необхідні документи для складання практичного іспиту у сервісному центрі для кандидатів у водії які вже вміють керувати автомобілем. Це без фактичного проходження практичної підготовки в автошколі.

Один з виконавців підшукував “клієнтів” та розподіляв заробіток. Його спільниця через особистий ключ організатора вносила недостовірні відомості до бази даних та формувала свідоцтво. Готовий документ надсилали через месенджери. Кандидатам у водії лишалось чесно скласти іспит у сервісному центрі МВС та отримати посвідчення водія.

Директору автошколи та його колегами вже оголосили про підозри.