В ДТП есть пострадавшие.

Утром 14 августа на Днепровской набережной в Киеве произошло ДТП. Водитель синей “Мазды” проехал на красный, столкнулся с “Лексусом” и изменил направление движения. В результате аварии автомобиль Mazda 3 въехал в киоск с кофе. По словам очевидцев, водителя в критическом состоянии забрала "скорая". Скорее всего, он не был пристегнут ремнями безопасности. Также пострадал продавец киоска с кофе. К счастью, других людей в это время в кофейне не было.

Напомним, в каком регионе произошло больше всего ДТП.