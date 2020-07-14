Антилидеры по этому показателю – Днепропетровская и Киевская области, а также город Киев.

Согласно данным OpenDataBot, это лидирующие места в ТОП областей Украины по количеству аварий с пострадавшими за первые 6 месяцев 2020 года.

В целом за последние полгода в Украине произошли 57 929 ДТП, из них 1 209 – с летальным исходом. Это на 14,3% больше, чем в 2019 году. Общее количество ДТП с пострадавшими выросло на 4,2%.

Такое увеличение произошло даже несмотря на карантин, когда автомобилей на дорогах было значительно меньше, чем обычно. Однако затем, после его смягчения, автомобилисты снова выехали на дороги. Даже если раньше не часто пользовались своими автомобилями.

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Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими зарегистрировано в Днепропетровской области (780), городе Киев и Киевской области (715 и 751 соответственно), Харьковской (649) и Одесской (628) областях.

Меньше всего зарегистрировали аварий с пострадавшими в Луганской (96), Черновицкой (152) и Тернопольской (180) областях.

Чаще всего причинами ДТП с потерпевшими становятся нарушение правил маневрирования (23 971), превышение скорости (13 431) и несоблюдение дистанции (9 331).

Данные предоставлены Национальной полицией за период с 1.01.2020 по 31.05.2020 г.

Напомним, что Верховная Рада дала согласие на повышение штрафов за превышение скорости.