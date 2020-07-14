Антилідери за цим показником – Дніпропетровська та Київська області та місто Київ.

Згідно з даними OpenDataBot, це лідируючі місця в ТОП областей України за кількістю аварій з постраждалими за перші 6 місяців 2020 року.

Загалом за останні півроку в Україні сталося 57 929 ДТП, з них 1209 – з летальним результатом. Це на 14,3% більше, ніж в 2019 році. Загальна кількість ДТП з постраждалими зросла на 4,2%.

Таке збільшення відбулося навіть попри карантин, коли автомобілів на дорогах було значно менше, ніж зазвичай. Однак потім, після його пом'якшення, автомобілісти знову виїхали на дороги. Навіть якщо раніше не часто користувались своїми автівками.

Також у тему: як оформити ДТП без поліції

Найбільшу кількість дорожньо-транспортних пригод з постраждалими зареєстровано в Дніпропетровській області (780), місті Київ і Київській області (715 і 751 відповідно), Харківській (649) і Одеській (628) областях.

Найменше зареєстрували аварій із потерпілими в Луганській (96), Чернівецькій (152) та Тернопільській (180) областях.

Найчастіше причинами ДТП з потерпілими стають порушення правил маневрування (23971), перевищення швидкості (13 431) та недотримання дистанції (9331).

Дані надані Національною поліцією за період з 1.01.2020 по 31.05.2020 р.

Нагадаємо, що Верховна Рада дала згоду на підвищення штрафів за перевищення швидкості..