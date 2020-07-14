Закон, що був прийнятий вчора 13.07.2020 у першому читанні, передбачає підвищення штрафів за перевищення швидкості до 3400 гривень.

В даний час "Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху" № 2695 має статус "Прийнято в першому читанні". Тож нардепи мають змогу внести внього правки перед остаточним ухваленням.

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Серед численних нововведень є зміни до Статті 122 КУпАП, які сформульовані наступним чином: "Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на п’ятдесят кілометрів на годину, – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

Сума "неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" складає 17 гривень, отже водій (або власник) автомобіля, що перевищив швидкість більш ніж на 50 км/год, у разі фіксації такого порушення, повинен буде заплатити штраф у розмірі 3400 гривень.

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