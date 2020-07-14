Закон, который был принят вчера 13.07.2020 в первом чтении, предусматривает повышение штрафов за превышение скорости до 3400 гривен.

В настоящее время "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения" № 2695 имеет статус "Принято в первом чтении". Поэтому нардепы должны внести в него правки перед окончательным принятием.

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Среди многочисленных нововведений есть изменения в Статьи 122 Куоап, которые сформулированы следующим образом: "Превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на пятьдесят километров в час, – влекут за собой наложение штрафа в размере двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан".

Сумма необлагаемого налогом минимума доходов граждан составляет 17 гривен, следовательно водитель (или владелец) автомобиля, превысил скорость более чем на 50 км/ч, в случае фиксации такого нарушения, должен будет заплатить штраф в размере 3400 гривен.

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Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко очень надеется, что закон будет принят и во втором чтении. “Спасибо всем, кто поддержал этот важный для безопасности на дорогах Украины законопроект и его авторам - Александр Бакумов, Вячеслав Медяник, Владлен Неклюдов. Будем вместе готовить его для второго чтения в сентябре и надеюсь, что мы вместе соберем за него конституционное большинство голосов”,- написал Геращенко на своей странице в соцсети.