В МВД разрабатывают законопроект, в котором предусмотрят более суровое наказание для владельцев авто, которые систематически нарушают ПДД.

Министерство внутренних дел планирует предложить Верховной Раде законопроект, согласно которому владельцев авто, которые превысили скорость 10 и более раз в месяц, будут лишать прав. Об этом на брифинге рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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“Мы планируем внести в Верховную Раду законопроект, по которому граждане, которые постоянно превышают скорость, не только платили бы штрафы. Потому что для тех, кто зарабатывает большие деньги, штраф 255 или 510 гривен, не так уж и много. Но, если штрафы накапливаются, например, больше 10 или 15 в месяц, то у такого лица должны отобрать права. И он должен повторно сдавать экзамен, чтобы мы понимали, что на наших дорогах нет места тем, кто просто убивает других”, – сказал Геращенко.

Он также добавил, что за два дня работы системы автофиксации уже есть два рекордсмена: один превысил скорость 14 раз, второй – 13. Кроме того, камеры зафиксировали 76 раз превышение скорости больше 170 км в час, и один – 200 км в час. По словам Геращенко, такие нарушители будут на особом контроле МВД.

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Заместитель министра также уточнил, что в дальнейшем камеры будут фиксировать нарушения правил при проезде на красный свет светофора, движение по полосе общественного транспорта, факты нарушения остановки и стоянки.

Напомним, что по действующему законодательству ответственность за нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме, несет не водитель, а владелец авто. При этом у юридического владельца не всегда есть удостоверение водителя. Как в МВД собираются лишать “прав” людей, у которых их нет – пока неизвестно.

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