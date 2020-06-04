Главное требование, как и раньше – доступная растаможка авто.

Поводом такого решения со стороны "евробляхеров" является прекращение промедления доступной растаможки. Они выдвинули три требования по этому вопросу:

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немедленно предоставить выводы относительно комплексного закона о доступной растаможке, для дальнейшего голосования в Комитете и Верховной Раде;

прекратить террор граждан Украины, которые ездят на авто с европейской регистрацией в Мариуполе;

проконтролировать прекращение издевательства таможенников над гражданами Украины в Закарпатье, приезжающих с заработков из Европы.

Отметим, что акция протеста началась в 9:30 утра, а собираться они начали в 7:30. Участие в акции принимают несколько сотен человек, а докладчиками являются руководители "Автоевросилы".

Ранее участники "Автоевросилы" устроили акцию под стенами правительства с просьбой рассмотреть два законопроекта – о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упрощения условий ввоза авто на таможенную территорию и законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс относительно временной остановки штрафов владельцев "евроблях".

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