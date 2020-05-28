Председатель исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили рассказал, как сделать растаможку автомобилей простой и прозрачной.

По мнению бывшего президента Грузии, а ныне председателя исполнительного комитета реформ Украины, Михаила Саакашвили растаможка автомобилей должна происходить по очень простой формуле.

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По словам Саакашвили, таможенных брокеров вообще нужно убрать из схемы растаможки. Два необходимых для растаможивания документа каждый гражданин, желающий растаможить авто, должен заверять самостоятельно. Система должна быть простой и прозрачной.

Кроме этого Михаил Саакашвили отметил, что при растаможке не должна учитываться стоимость автомобиля, поскольку это большое поле для манипуляций. Стоимость растаможки должна рассчитываться от статических данных: объем двигателя, год выпуска и тому подобное.

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