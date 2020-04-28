"Слуги народа" предложили убрать возрастной коэффициент из формуле расчета акцизного налога для подержанных автомобилей, что ввозятся в Украину.

Группа народных депутатов фракции "Слуга народа" зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №3389 о снижении ставок акцизного налога при ввозе транспортных средств на территорию Украины.

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Согласно объяснительной записке к документу, депутаты предлагают временно – в течение 180 календарных дней с момента вступления закона в силу – отменить возрастной коэффициент при расчете ставки акцизного налога для легковых, грузовых автомобилей и других транспортных средств.

Как объяснил один из инициаторов законопроекта Евгений Брагар, размер акциза за ввоз старых автомобилей станет значительно ниже.

"По действующему законодательству размер акциза на дизельный автомобиль возрастом 10 лет, объемом (двигателя – ред.) 1,6 л составляет 1200 евро, а по предлагаемой законопроектом формуле – только 120 евро, или в 10 раз меньше! Такой механизм обеспечит справедливый расчет стоимости растаможки , когда покупая авто 2010 года выпуска будущий собственник не будет платить акциз в 10 раз больше, чем владелец авто 2019", – написал депутат в Facebook.

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Эти нормы предлагается распространить в том числе на те транспортные средства, которые ввезли в Украину до вступления в силу этого законопроекта как закона.

Ранее аналогичные изменения предлагались законопроектом №2342, поданным в парламент депутатом от Слуги народа Алексеем Ковалевым. Но документ застрял в комитете.