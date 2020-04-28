"Слуги народу" запропонували прибрати віковий коефіцієнт з формули розрахунку акцизного податку для вживаних автомобілів, які ввозяться в Україну.

Група народних депутатів фракції “Слуга народу” зареєструвала у Верховній Раді законопроект №3389 про зниження ставок акцизного податку при ввезенні транспортних засобів на територію України.

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Згідно з пояснювальною запискою до документа, депутати пропонують тимчасово - протягом 180 календарних днів з моменту вступу закону в силу - скасувати вікової коефіцієнт при розрахунку ставки акцизного податку для легкових, вантажних автомобілів та інших транспортних засобів.

Як пояснив один з ініціаторів законопроекту Євген Брагар, розмір акцизу за ввезення старих автомобілів стане значно нижче.

"За чинним законодавством розмір акцизу на дизельний автомобіль віком 10 років обсягом (двигуна - ред.) 1,6 л становить 1200 євро, а за пропонованою законопроектом формулою - тільки 120 євро, або в 10 разів менше! Такий механізм забезпечить справедливий розрахунок вартості розмитнення , коли купуючи авто 2010 року випуску майбутній власник не буде сплачувати акциз в 10 разів більше, ніж власник авто 2019 року ", - написав депутат у Facebook.

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Ці норми пропонується поширити в тому числі на ті транспортні засоби, які ввезли в Україну до вступу в силу цього законопроекту як закону.

Раніше аналогічні зміни пропонувалися законопроектом №2342, поданим до парламенту депутатом від Слуги народу Олексієм Ковальовим. Але документ застряг в фінансовому комітеті.