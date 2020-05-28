Голова виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі розповів як зробити розмитнення автомобілів простим та прозорим.

На думку колишнього президента Грузії, а нині голови виконавчого комітету реформ України, Міхеїла Саакашвілі розмитнення автомобілів має відбуватись за дуже простою формулою.

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За словами пана Саакашвілі митних брокерів взагалі потрібно прибрати зі схеми розмитнення. Два необхідних для розмитнення документи кожен громадянин, що бажає розмитнити авто, має запевнювати самостійно. Система повинна бути проста та прозора.

Крім цього Міхеїл Саакашвілі зауважив, що при розмитнені не повинна враховуватись вартість автомобіля, оскільки це велике поле для маніпуляцій. Вартість розмитнення повинна розраховуватись від статичних даних: об’єм двигуна, рік випуску, тощо.

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