Головна вимога, як і раніше – доступне розмитнення авто.

Приводом такого рішення з боку "євробляхерів" є припинення зволікання доступного розмитнення. Вони висунули три вимоги щодо цього питання:

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- негайно надати висновки щодо комплексного закону про доступне розмитнення, для подальшого голосування у Комітеті та Верховній Раді;

- припинити терор громадян України, які їздять на авто з європейською реєстрацією в Маріуполі;

- проконтролювати припинення знущання митників над громадянами України на Закарпатті, що приїздять з заробітків з Європи.

Зазначимо, що акція протесту розпочалася о 9:30 ранку, а збиратися вони почали о 7:30. Участь в акції беруть декілька сотен осіб, а доповідачами є очільники "Автоєвросили".

Раніше учасники "Автоєвросили" влаштували акцію під стінами уряду з проханням розглянути два законопроєкти – про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощення умов ввезення авто на митну територію та законопроєкт про внесення змін до Митного кодексу щодо тимчасового зупинення штрафів власників "євроблях".

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