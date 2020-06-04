У МВС розробляють законопроект, в якому передбачать більш суворе покарання для власників авто, які систематично порушують ПДР.

Міністерство внутрішніх справ планує запропонувати Верховній Раді законопроект, згідно з яким власників авто, які перевищили швидкість 10 і більше разів на місяць, будуть позбавляти прав. Про це на брифінгу розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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"Ми плануємо внести до Верховної Ради законопроект, за яким громадяни, які постійно перевищують швидкість, не тільки платили б штрафи. Тому що для тих, хто заробляє великі гроші, штраф 255 або 510 гривень, не так вже й багато. Але, якщо штрафи накопичуються , наприклад, більше 10 або 15 в місяць, то у такої особи повинні відібрати права. І він повинен повторно складати іспит, щоб ми розуміли, що на наших дорогах немає місця тим, хто просто вбиває інших ", - сказав Геращенко.

Він також додав, що за два дні роботи системи автофіксації вже є два рекордсмена: один перевищив швидкість 14 разів, другий - 13. Крім того, камери зафіксували 76 разів перевищення швидкості більше 170 км на годину, і один - 200 км на годину. За словами Геращенко, такі порушники будуть на особливому контролі МВС.

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Заступник міністра також уточнив, що в подальшому камери фіксуватимуть порушення правил при проїзді на червоне світло світлофора, рух по смузі громадського транспорту, факти порушення зупинки та стоянки.

Нагадаємо, що за чинним законодавством відповідальність за порушення зафіксовані в автоматичному режимі несе не водій, а власник авто. При цьому у юридичного власника не завжди є посвідчення водія. Як у МВС збираються позбавляти “прав” людей у яких їх немає – поки що невідомо.

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