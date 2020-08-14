В ДТП є постраждалі.

Зранку 14 серпня на Дніпровській набережній в Києві сталася ДТП. Водій синьої “Мазди” проїхав на червоний сигнал світлофора та зіткнувся з “Лексусом”. В результаті аварії автомобіль Mazda 3 заїхав в кіоск з кавою. За словами очевидців, водія в критичному стані забрала "Швидка". Швидше за все, він не був пристебнутий ременями безпеки. Також постраждав продавець кіоску з кавою. На щастя, інших людей в цей час в кав'ярні не було.

Нагадаємо, в якому регіоні сталося найбільше ДТП.