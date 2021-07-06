В коммунальной корпорации "Киевавтодор" обещают осуществить масштабную реконструкцию Берестейского путепровода, где произошел обвал конструкций.

Специалисты “Киевавтодормост” начали обследование конструкций путепровода на ул. Победы возле станции метро “Берестейская”. Об этом сообщает “Киевавтодор”.

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По предварительным результатам, осыпание защитного слоя бетона и перильного ограждения произошло из-за чрезмерной нагрузки во время удара. Так, 1 июля в конструкцию путепровода врезался грузовик с газоблоками. Силовое воздействие вызвало дополнительные напряжения и повлекло разрушение бетона в наиболее слабых (перенапряженных) местах сооружения.

В ближайшее время на сооружении выполнят первоочередные противоаварийные работы.

Напомним, в столице произошел обвал части конструкции Берестейского путепровода, патрульные перекрыли под ним движение по левой полосе.