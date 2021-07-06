У комунальній корпорації "Київавтодор" обіцяють здійснити масштабну реконструкцію Берестейського шляхопроводу, де стався обвал конструкцій.

Фахівці "Київавтошляхміст" почали обстеження конструкцій шляхопроводу на вул. Перемоги біля станції метро "Берестейська". Про це повідомляє “Київавтодор”.

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За попередніми результатами, обсипання захисного шару бетонну й перильного огородження сталось через надмірне навантаження під час удару. Так, 1 липня у конструкції шляхопроводу врізалась вантажівка із газоблоками. Силовий вплив викликав додаткові напруження та спричинив руйнування бетону в найбільш слабких (перенапруженних) місцях споруди.

Найближчим часом на споруді виконають першочергові протиаварійні роботи.

Нагадаємо, в столиці стався обвал частини конструкції Берестейського шляхопроводу, патрульні перекрили під ним рух по лівій смузі.