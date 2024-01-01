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В Киеве уже можно торговаться с таксистом за стоимость будущей поездки

Новая функция даст возможность быстро поехать тем, кто соглашается заплатить больше. Тем кто не спешит и имеет вдохновение поторговаться такая возможность также будет доступна.
Bolt тестирует функцию торгов за поездки - Auto24
Евгений Гудущан
logo25 апреля, 18:40
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В Киеве сервис такси Bolt начал тестировать новую модель ценообразования - пассажир может предложить свою цену за поездку, а водитель - согласиться или предложить встречную сумму.

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Такой формат уже работал в нескольких небольших городах в других странах, а теперь впервые запущен в большом городе. Пока это только эксперимент, но компания планирует анализировать результаты, собирать отзывы и постепенно совершенствовать функцию.

#Новости #Aвтобизнес #Такси