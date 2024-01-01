В Киеве уже можно торговаться с таксистом за стоимость будущей поездки

В Киеве сервис такси Bolt начал тестировать новую модель ценообразования - пассажир может предложить свою цену за поездку, а водитель - согласиться или предложить встречную сумму.

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Такой формат уже работал в нескольких небольших городах в других странах, а теперь впервые запущен в большом городе. Пока это только эксперимент, но компания планирует анализировать результаты, собирать отзывы и постепенно совершенствовать функцию.