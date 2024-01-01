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У Києві з таксистом вже можна торгуватись за вартість майбутньої поїздки

Нова функція дасть можливість швидко поїхати тим, хто погоджується заплатити більше. Тим, хто не поспішає і має натхнення поторгуватись, така можливість також буде доступна.
Bolt тестує функцію торгів за поїздки - Auto24
Євген Гудущан
logo25 квітня, 18:40
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У Києві сервіс таксі Bolt почав тестувати нову модель ціноутворення — пасажир може запропонувати свою ціну за поїздку, а водій — погодитися або запропонувати зустрічну суму.

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Такий формат уже працював у кількох невеликих містах в інших країнах, а тепер вперше запущений у великому місті. Поки це лише експеримент, але компанія планує аналізувати результати, збирати відгуки й поступово вдосконалювати функцію.

#Новини #Таксі #Автобізнес