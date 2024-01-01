В Киеве "брошенные" автомобили начали вывозить на штрафплощадки

“Брошенные” владельцами транспортные средства убирают с улиц и дворов Киева. Выполнение решения Совета обороны Киева организовали, в частности, в Дарницком районе.

Читайте также: Военная администрация Киева будет вывозить "брошенные" автомобили

"Большинство таких автомобилей уже никогда не будут "на ходу". О некоторых владельцы уже, мягко говоря, забыли. Но важно, чтобы лом не загромождал дороги и дворовые проезды. Это безопасность детей, доступность экстренных служб, уважение к нашему общему пространству", - уверяет начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По каким критериям коммунальщики определяют какой автомобиль считать брошенным, а какой нет - не сообщается.

"В целом по Киеву места временного содержания эвакуированных авто определены для каждого района. Размещение будет организовано, безвозмездно, с максимальным уважением к владельцам, которые смогут забрать свое имущество в любое время", - пишет Тимур Ткаченко.