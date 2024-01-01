У Києві "покинуті" автомобілі почали вивозити на штрафмайданчики

"Покинуті" власниками транспортні засоби прибирають з вулиць і дворів Києва. Виконання рішення Ради оборони Києва організували, зокрема, у Дарницькому районі.

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"Більшість таких автомобілів вже ніколи не будуть "на ходу". Про деякі власники вже, м'яко кажучи, забули. Але важливо, щоб брухт не захаращував дороги та дворові проїзди. Це безпека дітей, доступність екстрених служб, повага до нашого спільного простору", - запевняє начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За якими критеріями комунальники визначають який автомобіль вважати покинутим, а який ні - не повідомляється.

"Загалом по Києву місця тимчасового утримання евакуйованих авто визначені для кожного району. Розміщення буде організовано, безоплатно, з максимальною повагою до власників, які зможуть забрати своє майно в будь-який час", - пише Тимур Ткаченко.