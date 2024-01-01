В Киеве быстро нашли угнанный автомобиль в Киеве быстро нашли угнанный автомобиль

На спецлинию 112 поступило сообщение об угоне автомобиля на улице Богатырской. Заявитель рассказал, что неизвестный похитил его машину KIA. Полицейские передали информацию коллегам и начали поиски.

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Патрульные обнаружили и остановили угнанную машину на улице Большой Васильковской. За рулем находился мужчина, с явными признаками наркотического опьянения, который не смог объяснить патрульным свои действия. Пройти освидетельствование на состояние опьянения водитель отказался. Поэтому полицейские составили на вероятного злоумышленника протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП и передали гражданина следователям.

Известно, что по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УКУ.