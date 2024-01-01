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В Києві швидко знайшли викрадений автомобіль

Власнику авто пощастило: патрульні по гарячих слідах розшукали викрадений автомобіль, який угнав чоловік з явними ознаками наркотичного оп’яніння.
Викрадений у столиці автомобіль швидко знайшли - Auto24
Євген Гудущан
logo30 грудня, 16:08
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На спецлінію 112 надійшло повідомлення про викрадення автомобіля на вулиці Богатирській. Заявник розповів, що невідомий викрав його автівку KIA. Поліцейські передали інформацію колегам та розпочали пошуки.

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Патрульні виявили та зупинили викрадену автівку на вулиці Великій Васильківській. За кермом перебував чоловік, з явними ознаками наркотичного спʼяніння, який не зміг пояснити патрульним свої дії. Пройти огляд на стан сп'яніння керманич відмовився. Тож поліцейські склали на ймовірного зловмисника протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП та передали громадянина слідчим.

Відомо, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ.

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