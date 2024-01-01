В Києві швидко знайшли викрадений автомобіль

На спецлінію 112 надійшло повідомлення про викрадення автомобіля на вулиці Богатирській. Заявник розповів, що невідомий викрав його автівку KIA. Поліцейські передали інформацію колегам та розпочали пошуки.

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Патрульні виявили та зупинили викрадену автівку на вулиці Великій Васильківській. За кермом перебував чоловік, з явними ознаками наркотичного спʼяніння, який не зміг пояснити патрульним свої дії. Пройти огляд на стан сп'яніння керманич відмовився. Тож поліцейські склали на ймовірного зловмисника протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП та передали громадянина слідчим.

Відомо, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ.