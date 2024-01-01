В Киеве готовятся к развертыванию новых блокпостов на дорогах

Группировка сил и средств обороны города Киева во взаимодействии с Киевской городской военной администрацией, патрульной и национальной полицией и другими структурными подразделениями готовятся к развертыванию временных блокпостов на дорогах.

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Сообщается что это будут тренировки. "Они предусматривают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений. По условиям учений происходит отработка проверки транспорта, документов, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия".

"Главная задача учений - совершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности (в случае обострения ситуации) и определенные меры по защите гражданского населения", - сказано в сообщении военной администрации Киева.

"Такие тренировки в Киеве будут проводиться и в дальнейшем – системно. Они нужны чтобы еще лучше подготовиться к выполнению важной задачи – защиты Киева и его жителей от потенциальных угроз", - уверяют в КГВА.