Блокпосты на въездах в населенные пункты создают украинцам значительные неудобства, но их пока убирать не будут. Однако Укравтодор обещает убрать с дорог остатки старых блокпостов.

Количество блокпостов в Украине в первые дни и недели войны было просто не сосчитать, поскольку ситуация развивалась очень стремительно. Спустя время выяснилось, что они не нужны и полиция вместе с военными сократила количество блокпостов.

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Несмотря на то, что из блокпостов забрали людей, сами конструкции с дороги никто и не думал увозить, потому что для этого необходимо привлекать спецтехнику, тратить средства и т.д. Поэтому на многих украинских дорогах до сих пор лежат остатки старых конструкций от блокпостов, но, похоже, ситуация скоро изменится.