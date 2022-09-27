Блокпости на в’їздах до населених пунктів створюють українцям значні незручності, але їх поки що прибирати не будуть. Натомість Укравтодор обіцяє прибрати з доріг залишки старих блокпостів.

Кількість блокпостів в Україні у перші дні та тижні війни було просто не порахувати, оскільки ситуація розвивалася дуже стрімко. Через деякий час з'ясувалося, що вони не потрібні і поліція разом із військовими скоротила кількість блокпостів.

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Попри те, що з блокпостів прибрали людей, самі конструкції з дороги ніхто й не думав відвозити, тому що для цього необхідно залучати спецтехніку, витрачати кошти тощо. Тому на багатьох українських дорогах досі лежать залишки старих конструкцій від блокпостів, але схоже, що ситуація незабаром зміниться.

Так, у службі автомобільних доріг на Одещині заявили про підготовку доріг державного значення до осінньо-зимового періоду. У зв'язку з цим, з деяких доріг було прийнято рішення прибрати залишки блокпостів, оскільки вони заважають проїзду автомобілів. Огляд доріг та усунення проблем були ініційовані Укравтодором. У відомстві зазначили, що роботи виконуються відповідно до Одеської військової адміністрації та коменданта області.