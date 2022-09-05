Коштовний Lamborghini Huracan помітили на блокпосту в Житомирі. Це свідчить що не всі заможні люди змогли покинути країну.

Є думка, що більшість багатих та талановитих людей покинули Україну через війну. Але, виявляється, не всі. На цьому відео можна побачити коштовний Lamborghini Huracan за чверть мільйона доларів, що проїжджає блокпост десь у Житомирській області.

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І хоча в коментарях під відео є дописи, мовляв, це авто вже давно за кордоном, на противагу їм є й інші думки – що таке ж авто (і такого ж кольору, але на хмельницьких номерах) справді перебуває у Європі, але не це.

Так чи інакше, але виглядає все доволі епічно – елітна Ламбо на фоні мішків з піском. Та й є факти, згідно яких, далеко не всі багатії поїхали за кордон і далеко не всі вивезли свої дорогі автомобілі.