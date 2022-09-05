Дорогой Lamborghini Huracan был замечен на блокпосту в Житомире. Это свидетельствует, что не все состоятельные люди смогли покинуть страну.

Есть мнение, что большинство богатых и талантливых людей покинули Украину из-за войны. Но, оказывается, не все. На этом видео можно увидеть дорогой Lamborghini Huracan за четверть миллиона долларов, проезжающий блокпост где-то в Житомирской области.

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И хотя в комментариях под видео есть сообщения, что, мол, это авто уже давно за границей, в противовес им есть и другие мнения – что такое же авто (и того же цвета, но на хмельницких номерах) действительно находится в Европе, но не это.

Так или иначе, но выглядит все довольно эпически – элитная ламбо на фоне мешков с песком. Да и есть факты, согласно которым, далеко не все богачи уехали за границу, и далеко не все увезли свои дорогие автомобили.