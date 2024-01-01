В Києві готуються до розгортання нових блокпостів на дорогах

Угрупування сил і засобів оборони міста Києва у взаємодії з Київською міською військовою адміністрацією, патрульною і національною поліцією та іншими структурними підрозділами готуються до розгортання тимчасових блокпостів на дорогах.

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Повідомляється що це будуть тренування. «Вони передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. За умовами навчань відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи».

«Головне завдання навчань - удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки (у випадку загострення ситуації) та певні заходи щодо захисту цивільного населення», - сказано у повідомленні військової адміністрації Києва.

«Такі тренування в Києві будуть проводитися й надалі – системно. Вони потрібні аби ще краще підготуватися до виконання важливого завдання – захисту Києва та його мешканців від потенційних загроз», - запевняють в КМВА.